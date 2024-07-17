Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yeni doğan bebeklere ziyaretlerde bulunuyor

Yerel

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yeni doğan bebeklere yönelik uygulamaya koydukları 'Hoş geldin Bebek' projesi çerçevesinde yeni doğum anneleri ve aileleri ziyaret ederek, hem ailelerin heyecanına ortak oluyor, hem de ailelere değişik hediyeler veriyor.

Sosyal sorumluluk projesi olarak Milas Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 'Hoş geldin Bebek' uygulamasında yeni doğum yapan çiftleri ziyaret eden Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Milas'ımızda yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerimizin mutluluklarına ortak olduk.

Belediyemiz tarafından sürdürülen Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerimizi ziyaret ederek hediyelerimizi takdim ettik. Yeni doğan tüm bebeklerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. - MUĞLA