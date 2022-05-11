Milas'ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika
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Milas'ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak

11.05.2022 12:26
Milas'ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak

-Muğla'nın Milas ilçesinde 15 Mayıs Pazar günü Milas TEİAŞ Trafo Merkezi'nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 112 mahallede 6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

- Muğla'nın Milas ilçesinde 15 Mayıs Pazar günü Milas TEİAŞ Trafo Merkezi'nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 112 mahallede 6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

ADM Elektrik A.Ş.'den edinilen bilgiye göre, 15 Mayıs Pazar günü 09.00 ile 15.00 saatlerinde Milas'ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak. İletim Operatörü TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan arıza onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintisinde, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektrik yeniden verilecek.

Elektrik kesintisi yaşanacak olan 112 mahalle ise şunlar: Ağaçlıhöyük, Ahmetçavuş-Hayıtlı, Akçalı, Akkovanlık, Akyol, Alaçam, Aslanyaka, Avşar, Aydınlıkevler, Bafa, Baharlı, Bahçe, Bahçeburun, Balcılar, Beçın, Beycıler, Boğaziçi, Bozbük, Burgaz, Cumhuriyet, Çallı, Çamköy, Çamlıbelen, Çamlıyurt, Çamovalı, Çandır, Çınarlı, Çiftlik, Çomakdağ- Kızılağaç, Damlıboğaz, Danışment, Demircıler, Derince, Dibekdere, Dörttepe, Eğridere, Ekinanbarı, Ekindere, Ekizköy, Ekiztaş, Emek, Epçe, Etrenli, Fesleğen, Firuzpaşa- Gazipaşa, Gökçeler, Göldere, Gölyaka, Güllük, Gümüşlük, Güneş, Günlük, Gürçamlar, Hacıilyas, Haciabti, Hacıahmetler, Hasanlar, Hısarbaşı-Hoca Bedrettin, Hisarcık, Hüsamlar, İçme, İsmetpaşa, Kafaca, Kalem, Kalınağıl, Kandak, Kapıkırı, Karacaağaç, Karacahısar, Karahayıt, Karakuyu, Karapınar, Kargıcak, Karşıyaka, Kayabaşı, Kayabükü, Kayaderesi, Kazıklı, Kemikler, Ketendere, Kılavuz, Kırcağız, Kısırlar, Kıyıkışlacık, Kızılağaç, Kızılcakuyu, Kızılcayıkık, Konak, Koru, Korucuk, Köşk, Kurudere, Kuzyaka, Küçükdibekdere, Menteş, Narhısar, Olukbaşı, Ortaköy, Ovakışlacık, Pınararası, Pınarcık, Sakarkaya, Sarıkaya, Savran, Selimıye, Söğütçük, Şenköy, Şevketiye, Tuzabat, Ulaş, Yaşyer. - MUĞLA

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Karaman'dan kısa kısa Karaman'dan kısa kısa Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Hksar İdari Amir Seçimini Övdü Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Hksar İdari Amir Seçimini Övdü

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Pazar, Mayıs, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milas'ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika
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