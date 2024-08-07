Milas'ta devam eden orman yangını - Son Dakika
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Yerel

Milas'ta devam eden orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını 5 saattir devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri aynı anda Aydın Söke'de başlayan yangına da müdahale ediyor.

07.08.2024 21:26
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Milas yangını devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy Mahallesinde 15.15'de başlayan orman yangını 5 saattir devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri aynı anda sorumluluk bölgesi olan Aydın Söke'de başlayan orman yangınına da müdahale ediyor.

Milas Ören arasında kalan Sekköy Mahallesinde ormanlık alanda başlayan orman yangını havanın kararması ile hava müdahalesi sona erdi. Havanın kararmasına kadar yangına havadan 8 helikopter ve 4 uçak müdahale ediyordu. Havanın kararması ile birlikte hava gücü devre dışı kalırken, yer ekipleri gece boyunca alevler ile mücadelesini sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milas'ta devam eden orman yangını - Son Dakika

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