Başkan Aras: "Muğla\'nın dört bir yanında üreticiyi desteklemeye devam ediyoruz"

Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Flake Yem Üretim Tesisi Temsili Açılış Töreni, hayvancılık sektörüne önemli katkılar sunacak proje kapsamında Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas Süt Üreticileri Birliği iş birliğinde hayata geçirilen Flake Yem Üretim Tesisi Projesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin artan girdi maliyetlerine karşı desteklenmesi ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu. Yaklaşık 3 bin üyesi bulunan Milas Süt Üreticileri Birliği ile imzalanan protokol kapsamında kurulan tesis, saatte 5 ton üretim kapasitesiyle hizmet verecek. Proje kapsamında Milas Süt Üreticileri Birliği tarafından OSB alanındaki taşınmaz üzerinde tesis binası inşa edilirken, Flake Yem Üretim Tesisi için gerekli makine ve ekipman alımı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Tesisin işletmesi Milas Süt Üreticileri Birliği tarafından yürütülecek olup, denetim ve faaliyet takibi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Milas'ta hayata geçirilen tesisle, üreticilere uygun maliyetli flake yem desteği sağlanması amaçlanıyor. Projeden yararlanan üretici sayısının her geçen gün artarak Muğla genelinde yaygınlaşması ve örnek bir model oluşturması hedefleniyor.

"Üretimin olduğu her alanda varız üreticimizin yanındayız"

Programda konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Güçlü bir siyasi irade ve kararlı bir bürokrat ülkemizde her işin bu anlayışla yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Muğla'nın dört bir yanında tarımı ve üreticiyi desteklemeye devam ediyoruz. Zeytin üreticimizin de yanındayız, arı üreticimizin de yanındayız. Kısacası, üretimin olduğu her alanda varız. Geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtınada seralarımız zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi olarak hızlıca harekete geçtik ve üreticilerimizin yaralarını sarmak için gerekli raporları hazırlamaya devam ediyoruz. Böylece ihtiyacı olan tüm üreticilerimizin yanında olacağız. Muğla'da, tarımcısıyla, turizmcisiyle, işçisiyle, emekçisiyle birlik olduk. Bu kentin tüm dinamikleriyle birlikte hareket ediyor, birlikte üretiyor ve birlikte kalkınacağımıza inanıyoruz. Hep beraber daha güçlü bir Muğla'yı inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, siyasi parti, oda ve birlik temsilcileri katıldı. - AYDIN