Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı - Son Dakika
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Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı

17.03.2022 09:38
Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı

İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli yazılım ile gerçekleştirilen Nüfusmatik, Milas İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli yazılım ile gerçekleştirilen Nüfusmatik, Milas İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde hizmete girdi.

Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilerek hizmete sunulan Nüfusmatik, vatandaşların işlemlerini hızlıca yapmalarını ve randevu almalarını sağlayacak. Kimlik kartı şifre işlemleri, e-imza yüklemesi, adres beyanı, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuru ve randevu işlemlerinin hızlı ve kolay gerçekleştirilebildiği Nüfusmatik Milas'ta da hizmet vermeye başladı. Milaslı vatandaşlar nüfus dairelerindeki işlemlerin hızlanmasın ı memnuniyetle karşıladı. - MUĞLA

Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı
Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı
Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı

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İçişleri Bakanlığı, Hisarcık, Milli, Milas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı - Son Dakika
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