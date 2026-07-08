Temizlik personelinin duyarlılığı yaralı Leyleğe umut oldu - Son Dakika
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Temizlik personelinin duyarlılığı yaralı Leyleğe umut oldu

Temizlik personelinin duyarlılığı yaralı Leyleğe umut oldu
08.07.2026 15:08  Güncelleme: 15:10
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Milas Belediyesi temizlik personeli Ufuk Güçlü, sabah saatlerinde sokak temizliği yaparken yaralı bir leylek buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Güçlü, leyleğin kurtarılmasını sağladı. Leylek, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Milas'ın Kafaca Mahallesi'nde görevini yapan Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ufuk Güçlü, yaralı halde bulduğu leyleğin kurtarılması için örnek bir duyarlılık sergiledi.

Sabahın erken saatlerinde sokak temizliği çalışmaları sırasında yaralı bir leylek fark eden Ufuk Güçlü, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından yaralı leylek güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alınarak yetkililere teslim edildi.

Tedavisinin yapılması amacıyla Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne ulaştırılan leyleğin bakım ve rehabilitasyon sürecinin ilgili ekipler tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Milas Belediyesi yetkilileri, belediye personelinin yalnızca kent temizliği değil, çevre ve yaban hayatının korunması konusunda da duyarlılıkla hareket ettiğini belirterek, Ufuk Güçlü'nün örnek davranışının takdirle karşılandığını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milas Belediyesi, 3. Sayfa, Belediye, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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