Milas’ta Ticari Araçlarda Sigara Denetimi

Muğla'nın Milas ilçesinde kapalı alanlarda tütün mamulleri kullanımının önlenmesine yönelik 'dumansız hava sahası' uygulaması kapsamında, ticari araçlarda sigara denetimi gerçekleştirildi.

Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi, Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi üzerinde yapılan denetimlere İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimler sırasında dolmuş, servis ve taksiler tek tek durdurularak araç içlerinde tütün mamullerinin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edildi. Ekipler, sürücülerin ve yolcuların yasağa uyup uymadığını inceledi. Yapılan kontrollerde, araç içerisinde tütün ürünü kullanan bazı sürücü ve yolcular tespit edildi. Bu kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve kapalı alanlarda sigara içilmesinin önüne geçmek olduğunu belirtti. Ayrıca, ticari araçlarda sigara içilmesinin yasak olduğu ve uyarı levhalarının bulundurulmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Denetimlerin ilçede aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - MUĞLA