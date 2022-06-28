"Millet Bahçesi, Kütahya'nın yeni cazibe merkezi olacak"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Evliya Çelebi Mahallesi'nde imalatı bitme aşamasına gelen Kütahya Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Işık, Kütahya'nın yeni cazibe merkezi olacağını ifade ettiği millet bahçesinin, Kütahya'ya özgü olarak projelendirildiğini söyledi.

Evliya Çelebi Mahallesinde yapımı devam eden Kütahya Millet Bahçesi inşaat alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Çalışanlara işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Işık, Kütahya Millet Bahçesinin altında otoparkı, üstünde sosyal donatıları, piknik alanları ile Kütahya'ya özel olarak projelendirildiğini söyledi. Millet Bahçesinin tamamlanması ile birlikte Evliya Çelebi Mahallesi ve çevresinin Kütahya'nın yeni cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Işık, kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. - KÜTAHYA