Millet Bahçesi'ne 30 fıstık çamı dikildi - Son Dakika
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Yerel

Millet Bahçesi'ne 30 fıstık çamı dikildi

Millet Bahçesi\'ne 30 fıstık çamı dikildi

"Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği çerçevesinde Bağcılar'da 30 fıstık çamı toprakla buluştu.

11.11.2024 14:49  Güncelleme: 14:54
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"Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği çerçevesinde Bağcılar'da 30 fıstık çamı toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülen 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganıyla 11.11.2024 Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği gerçekleştirildi. Bu çerçevede Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar Millet Bahçesi'nde bir program düzenlendi. Belediye yetkilileri ile Akyiğit Ortaokulu öğrencilerinin bir araya geldiği dikim etkinliğinde 30 adet fıstık çamı toprakla buluşturuldu. Öğrenciler, fidanları açılan yerlere kendileri dikti ve can suyu verdi.

Ülkemize hayırlı olsun

Yeşil ve temiz bir doğanın geleceğe en güzel miras olduğuna vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Millet Bahçemize 30 fıstık çamı diktik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Millet Bahçesi'ne 30 fıstık çamı dikildi - Son Dakika

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