 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Millet Kütüphanesi 24 saat açık - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Millet Kütüphanesi 24 saat açık

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Altıparmak'taki Millet Kütüphanesini 24 saat boyunca kitap kurtları ve ders çalışmak isteyen öğrencilere açtı. Kütüphanede 7.127 kitap ve 54 çeşit süreli dergi bulunuyor. Gençler ücretsiz internet, çay ve kek ikramlarından yararlanabiliyor.

Bursa\'da Millet Kütüphanesi 24 saat açık
20.12.2023 - 16:17,
Abone Ol

Millet Kütüphanesi artık 24 saat açık

BURSA - Bünyesindeki 8 kütüphanede, 111 bin basılı kaynak ve 26.529 dijital yayınla Bursalıları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Altıparmak'taki Millet Kütüphanesinin kapılarını 24 saat boyunca kitap kurtları ve ders çalışmak isteyen öğrencilere açtı.

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz YKS kursları, burs desteği, gençlik merkezleri ve millet kıraathaneleri gibi gençlere yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Altıparmak'taki Bursa Millet Bahçesi içerisinde yer alan Millet Kütüphanesi, 22 Kasım'dan itibaren 24 saat çalışma düzenine geçti. Açıldığı günden itibaren öğrenci ağırlıklı olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Millet Kütüphanesi, özellikle sınav dönemlerinde sabaha kadar ders çalışmak isteyen öğrencilere, konforlu ve güvenli bir alan oldu.

Haftanın 7 günü boyunca 24 saat hizmet veren 350 kişi oturma kapasiteli Millet Kütüphanesi'nde ders çalışmak veya kitap okumak isteyenler 7.127 adet kitap ve 54 çeşit süreli dergiye ulaşabiliyor. Bilgisayar odası, kitap okuma alanı ve ders çalışma alanının bulunduğu Millet Kütüphanesi'nde ilerleyen saatlere kadar ders çalışan gençler, ücretsiz internet ile çay ve kek ikramlarından yararlanabiliyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Millet Kütüphanesi 24 saat açık - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24
Akşener'in 'Korkak' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum

Son Dakika
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49 Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:40:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Millet Kütüphanesi 24 saat açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement