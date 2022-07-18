Milletvekili Arslan: "Bölgesinde lider Türkiye, yeni düzende daha güçlü olacak" - Son Dakika
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Milletvekili Arslan: "Bölgesinde lider Türkiye, yeni düzende daha güçlü olacak"

18.07.2022 09:40
Milletvekili Arslan: "Bölgesinde lider Türkiye, yeni düzende daha güçlü olacak"

Kars'ın Digor ilçesinde incelemelerde bulunan ve yatırımları inceleyen AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kars'ın Digor ilçesinde incelemelerde bulunan ve yatırımları inceleyen AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyayı saran eko-sistem sorunu karşısında Türkiye'nin dimdik ayakta durduğunu söyleyen 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan yeni düzende Türkiye'nin rol alıcı değil, yol gösterici olacağını kaydetti.

Pandemi süreci, eko sistem ve gıda tedarik sorunu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Rusya- Ukrayna arasında devam eden savaşın etkilerinin dünyaca hissedildiğinin de altını çizdi.

Tüm bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin başarılı bir süreçten geçtiğini belirten Ahmet Arslan, "Pandeminin getirdiği dünyadaki tedarik zincirinin kırılmasına bağlı olarak, dünyadaki eko sistem bozulmuş durumda ve özellikle gıda tedariki konusunda çok ciddi bir problem yaşanıyor ve hemen yanı başımızda bir savaş var ve ne yazık ki o savaşın da tedarik konusunda olumsuz etkileri var. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye pandemi sürecini çok başarılı bir şekilde insanının sosyal ihtiyaçlarını görerek, üretiminde kesintiye gitmeden bu dönemi yaşadı, yaşamaya devam ediyor. İhracatını artırarak bu dönemi yaşadı ve yaşamaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin savaş süresince arabuluculukta bölgesindeki liderlik vasfına da dikkat çeken Arslan şunları söyledi:

"Savaş döneminde de inşallah bölgesinin lideri Türkiye, dünyanın birbirini yediği ortamda özellikle arabulucu olan, güvenilir bir lideriyle güvenilir bir ülke olarak inşallah arabuluculuğa devam edecek ve biz bu dönemi de Türkiye olarak başarılı bir şekilde atlatacağız ve dünya yeniden şekillenirken, dünya yeniden tabiri caizse kağıtları karıp yeni bir oyun oynarken bu oyun düzeninde de inşallah liderliğini devam ettirecek. Özellikle insanımızın bu krizi faydaya çevirebilmesi adına biz inşallah insanımızla birlikte hem ihracat rakamlarımızı, hem üretimimizi artıracağız. Ne yazık ki gerek doğalgaz, gerekse petrol fiyatları dolayısıyla sahada eleştiriler alıyoruz ama biz insanımızla sohbet ederken insanımız diyor ki 'evet petrol arttı ancak bu Türkiye'nin elinde olan bir şey değil. Gerek pandemi gerekse savaşın etkileriyle dışarıdaki artış yansıyor, biz de bundan etkileniyoruz ama önemli olan bizim üretimimizi devam ettirmemiz ve ürettiğimiz ürünün de gerçek anlamda karşılık bulabilmesi." - KARS

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Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milletvekili Arslan: 'Bölgesinde lider Türkiye, yeni düzende daha güçlü olacak' - Son Dakika

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