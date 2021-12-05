Üye Girişi
Milletvekili Aydemir'den Kepsut'a baraj müjdesi - Son Dakika

Milletvekili Aydemir'den Kepsut'a baraj müjdesi

05.12.2021 11:43
Milletvekili Aydemir'den Kepsut'a baraj müjdesi

Balıkesir'in AK Parti Milletvekili Mutlu Aydemir "Kepsut ilçesi için 728 milyon liralık baraj projesinin müjdesini verdi.

Balıkesir'in AK Parti Milletvekili Mutlu Aydemir "Kepsut ilçesi için 728 milyon liralık baraj projesinin müjdesini verdi. Aydemir, şimdiye kadar Kepsut'a yapılan çalışmaların en büyüğü bu baraj olacak."

AK Parti Balıkesir milletvekili ve Genel Merkez İnsan Hakları Başkan yardımcısı Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir için çalışmalarına ve müjde vermeye hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Kepsut'a baraj yapılacağının müjdesini veren Aydemir bu kez de Kepsut Barajı'nın değerini arttırma çalışmalarının sonuçlandığını ve proje tutarının tam "728 Milyon Lira" ya artırıldığı müjdesini verdi.

Balıkesir ve ilçeleri için titizlikle çalışan, en iyisi adına tüm gayretini sergileyen ve her bir ilçeye ayrı değer ve önem veren milletvekili Aydemir, "Şimdiye kadar Kepsut'a yapılan çalışmaların en büyüğü bu baraj olacak, 2021 Yılı Yatırım Programına alınan Kepsut Baraj Projemizin değerini 188 milyon liradan 728 milyon liraya çıkarttık." Şeklinde büyük haberi açıkladı. Bölge halkını heyecanlandıran baraj haberi büyük yankı uyandırdı. Balıkesir'in sevilen vekili Mutlu Aydemir'den gelen bu büyük müjde Kepsut'ta sevinçle karşılandı.

Vekil Aydemir Kepsut için yapılan bugüne dek yapılan hizmetlerin "en büyüğü " olduğunu altını çizerek : "Bunun gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizler AK Parti Hükümeti olarak halka hizmeti kendimize vazife olarak görüyoruz. Balıkesirimiz, Kepsut'umuz ve vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. Bunun için bizler elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz." - BALIKESİR

Milletvekili Aydemir'den Kepsut'a baraj müjdesi
Milletvekili Aydemir'den Kepsut'a baraj müjdesi

Milletvekili, Balıkesir, AK Parti, Baraj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milletvekili Aydemir'den Kepsut'a baraj müjdesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı 12:45 İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı 10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Kurmaylarına Erdoğan'dan, 09:02 Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 20:07 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi

Son Dakika Haberleri
12:46 Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
12:45 İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı
12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel
12:27 Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar
12:25 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
11:42 Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları
11:42 Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
11:40 AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak
11:16 3 farklı erkek kızı uyutup, 3 kez cinsel istismarda bulundu
11:12 Son Dakika! Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi
Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti         
12:47
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 12:52:28. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Aydemir'den Kepsut'a baraj müjdesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement