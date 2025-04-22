Milletvekili Bozgeyik\'ten 23 Nisan mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının tarihin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirten Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına ve Cumhuriyetin ilanına giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı, milli iradenin tecelligahı ve demokrasimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin huzuru ve refahı için aynı inanç, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir" dedi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" diyen Milletvekili Bozgeyik, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olan egemenliğin millete devredildiği gün olan 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan, bir bayram olmasının yanında vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların da timsalidir. Milli iradenin her şeyin üstünde olduğunun ifade edildiği bu önemli günde, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP