Milletvekili Bozgeyik'ten Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
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Milletvekili Bozgeyik'ten Ramazan Bayramı mesajı

Milletvekili Bozgeyik\'ten Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, bayramların birlik ve beraberliğimize, yardımlaşmaya ve dayanışmaya olan katkısına dikkat çekti.

28.03.2025 12:30
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, bayramların birlik ve beraberliğimize, yardımlaşmaya ve dayanışmaya olan katkısına dikkat çekti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, İslam alemi olarak bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, yayımladığı mesajında, "İnancımızın gereği ve kültürümüzün önemli bir parçası olan bayramlar, toplumda sevgi, barış, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlar, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, kardeşliğimizi pekiştirmek, küskünlükleri ve kırgınlıkları yok etmek için de önemli bir fırsattır. Bu fırsattan azami bir şekilde istifade ederek, özellikle aile büyüklerimizi, hastaları, yaşlı ve kimsesizleri, dost ve akrabalarımızı hatırlamak, onları ziyaret ederek hayır dualarını almak, çocukları sevindirmek ve paylaşmanın mutluluğunu yaşamak bayramın anlamına uygun bir şekilde kutlaması açısından önemlidir. Bayramın toplumsal birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, başta Filistin halkı olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki mazlum milletlere uygulanan zulmün sona ermesine, akan ve gözyaşının durmasına vesile olmasını yüce Rabbimden diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslümanların bayramını kutlarken, vatan için bayrak için hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Bayram dolayısıyla şehir dışına çıkacak olan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Maalesef her yıl bayramlarda çok sayıda canımızı trafik terörüne kurban veriyoruz. Bu nedenle Bayram ziyareti için şehirlerarası yolculuk yapacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet ederek bayram sevincinin hüzne dönüşmesine mani olmalarını istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili Bozgeyik'ten Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

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