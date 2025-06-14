Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'ten Babalar Günü mesajı - Son Dakika
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Yerel

Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'ten Babalar Günü mesajı

Milletvekili Bünyamin Bozgeyik\'ten Babalar Günü mesajı
14.06.2025 12:36
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aile yapısının temel direği olan babaların fedakarlık, merhamet ve sorumluluk duygusuyla nesillerin inşasında hayati rol üstlendiğini vurguladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aile yapısının temel direği olan babaların fedakarlık, merhamet ve sorumluluk duygusuyla nesillerin inşasında hayati rol üstlendiğini vurguladı.

Bozgeyik, "Varlıklarıyla güven veren, sevgisiyle hayatımıza yön çizen, gölgesiyle bizlere sığınak olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sabırla, alın teriyle, inançla ailelerini ayakta tutan babalarımız; sadece evlatlarına değil, topluma da güçlü bireyler kazandıran gizli kahramanlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2024 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, köklü değerlerimize sahip çıkma iradesinin en somut göstergelerinden biridir. Aile kurumunun güçlenmesi, sağlıklı toplumların ve güçlü Türkiye'nin inşasında en sağlam temeldir. Bu yapının mihenk taşlarından biri de hiç şüphesiz babalardır. Bir evladın yaşamında babasının varlığı; bir şehrin geleceğinde, milletin sağlam duruşlu bireylerin yetişmesinde çok kıymetlidir. Bugün bizler, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirirken, bu yolda bizlere inanan, dualarıyla destek veren tüm babalarımızı minnetle anıyor, ahirete irtihal edenleri rahmetle yad ediyorum. Tüm babaların ve baba adaylarının bu özel gününü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'ten Babalar Günü mesajı - Son Dakika

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