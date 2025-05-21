Milletvekili Dönmez ve Belediye Başkanları, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy\'u Ziyaret Etti

Milletvekili Fatih Dönmez belediye başkanları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ettiler.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez beraberinde İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. İnönü, Han ve Sarıcakaya ilçelerinin kültür ve turizm alanındaki güncel çalışmalarıyla beraber ileriye dönük projeleri hakkında istişarelerde bulunulan ziyarette Eskişehir milletvekili ve belediye başkanları Bakan Ersoy'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR