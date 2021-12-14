Milletvekili Erol'dan, Elazığ'ın gururu Ahsen'e tebrik telefonu - Son Dakika

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Tayland'ta düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonasında dünya 3'üncüsü olan Ahsen Duran'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gürsel Erol Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 4-12 Aralıkta düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonasında 67 kiloda dünya 3'üncüsü olan ve Elazığ'a büyük bir gurur yaşatan Kovancılar Hazar Spor Kulübü başarılı sporcusu Ahsen Duran'ı telefonla arayarak tebriklerini ileterek başarılar diledi. - ELAZIĞ