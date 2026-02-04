Milletvekili Ölmeztoprak muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda altyapı ve su yönetimi, sağlık hizmetleri, eğitim kurumlarının ihtiyaçları ile rezerv alanlar, konut kura süreçleri ve yerinde dönüşüm başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve muhtarlarla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Mahallelerin günlük yaşamda karşı karşıya kaldığı sorunlar ve çözüm beklentileri doğrudan sahadan gelen bilgilerle değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Ölmeztoprak, muhtarların mahallelerin nabzını tutan en önemli temsilciler olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlarımızın sahadaki gözlemleri ve tecrübeleri, kamu hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Altyapıdan eğitime, sağlıktan dönüşüm sürecine

Görüşmede; MASKİ ve DSİ'nin yürüttüğü altyapı ve su yönetimi çalışmaları, İl Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlığı merkezlerinin işleyişi, okulların eğitim-öğretim dönemine ilişkin ihtiyaçları, belediyelerin hizmetleri ile rezerv alanlar, konut kura çekimleri ve yerinde dönüşüm süreci detaylı şekilde ele alındı.

Milletvekili Ölmeztoprak, muhtarlardan gelen değerlendirmelerin not alındığını belirterek, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürecin yakından takip edileceğini ifade etti. Çözüm üretmenin, sahadaki ihtiyaçları doğru okumaktan geçtiğini dile getirdi.

Muhtarların yerel yönetimlerle vatandaş arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çeken Ölmeztoprak, mahalle ölçeğinde gösterilen her çabanın Malatya'nın geneline olumlu yansıdığını söyledi. Muhtarların özverili çalışmalarının kentin geleceğine önemli katkı sunduğunu vurguladı. - MALATYA