Milletvekili Ölmeztoprak üretici ve vatandaşların taleplerini dinledi

05.04.2026 13:43  Güncelleme: 13:44
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'daki temasları kapsamında esnaflarla, üreticilerle ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde değerlendirip taleplerini dinledi. Kayısı ticareti, kasap pazarı sorunları ve mahallelerin altyapı ihtiyaçları üzerine kapsamlı görüşmeler yaptı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'daki temasları kapsamında Dünya Kayısı İş Merkezi'nden Kasap Pazarı'na, Yeşilyurt ve Akçadağ mahallelerinden esnaf buluşmalarına kadar geniş bir program gerçekleştirdi. Ölmeztoprak, yaptığı görüşmelerde hem üreticilerin hem esnafların hem de vatandaşların taleplerini dinleyerek sahadaki tabloyu yerinde değerlendirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kayısı ticaretinden esnafın sorunlarına, mahallelerin altyapı ihtiyaçlarından deprem sonrası sürece kadar birçok başlığı gerçekleştirdiği ziyaretlerle yerinde değerlendirdi.

"Kayısı ticaretinde hedef daha güçlü"

Dünya Kayısı İş Merkezi'ni ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, Dünya Kayısı İş Merkezi Tüccarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner ile bir araya gelerek esnaflarla görüştü. Kayısının üretimden ihracata uzanan sürecini değerlendiren Ölmeztoprak, Malatya kayısısının dünya pazarındaki yerini daha ileri taşımak için yürütülen çalışmaları ele aldı.

Kayısının Malatya için sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir değer olduğuna dikkat çeken Ölmeztoprak, "Kayısımız şehrimizin bereketidir. Dünya pazarlarında daha güçlü yer alması hem ekonomimize hem de Malatya'mızın tanıtımına katkı sunacaktır" dedi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don afetine de değinen Ölmeztoprak, yeni sezona ilişkin umutlu olduklarını belirterek, "Bu yıl gayret, disiplin ve kararlılıkla daha verimli bir sezon hedefliyoruz" dedi.

Kasap pazarı esnafı ile toplantı

Malatya Kasap Pazarı'nda faaliyet gösteren esnafları da ziyaret eden Ölmeztoprak, sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Esnaflarla çay eşliğinde sohbet eden Ölmeztoprak, et ve gıda sektöründeki maliyet, tedarik ve piyasa dengelerine ilişkin değerlendirmeleri doğrudan esnaflardan dinledi. Sektörün sürdürülebilirliğine vurgu yapan Ölmeztoprak, ticari hayatın istikrarını koruyacak adımların önemine işaret etti.

Kasap Pazarı'nda esnaflarla gerçekleştirdiği toplantıda daha geniş kapsamlı bir istişare ortamı oluşturan Ölmeztoprak, 2023 depremleri sonrası iş yerlerine geçiş sürecini de gündeme aldı. Esnafların geçici alanlardan kalıcı iş yerlerine geçişine ilişkin süreci yakından takip ettiklerini belirten Ölmeztoprak, belediyeler ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Kadiruşağı Mahallesi'nde altyapı ve üstyapı görüşmeleri

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde ise muhtarlıkta toplantı düzenleyen Ölmeztoprak, mahallede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İçme suyu başta olmak üzere altyapı hizmetlerini değerlendiren Ölmeztoprak, yol genişletme, asfalt ve trafik düzenlemeleriyle ilgili yapılması gerekenleri yerinde inceledi.

Deprem sonrası inşa edilen köy evlerindeki çalışmaları da ele alan Ölmeztoprak, yaşam alanlarının daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi için süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Mahalle ziyaretinde kendisine verilen onursal üyeliğin anlamlı olduğunu ifade eden Ölmeztoprak, bunu bir sorumluluk olarak gördüğünü dile getirdi.

Özal Mahallesi'nde doğalgaz ve konut süreci

Özal Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, talepleri dinledi. Kırsal konut çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Ölmeztoprak, sürecin daha sağlıklı ilerlemesi adına temaslarını sürdürdüklerini söyledi.

Mahallenin bir bölümünde doğal gaz kullanımının başladığını belirten Ölmeztoprak, diğer bölgeler için de önemli bir gelişmeyi paylaştı. Yeni güzergah planlaması yapıldığını ifade eden Ölmeztoprak, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde sürecin 2026 yılı programına alınmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kabristanı da ziyaret eden Ölmeztoprak, vefat eden vatandaşlar için dua etti.

Akçadağ'da hane ziyaretleri ve gönül buluşması

Akçadağ Aksaray Mahallesi'nde önceki dönem muhtarı Mahmut Ayaz'ı, muhtar Arif Koyuncu ile birlikte evinde ziyaret ederek, mahalleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Ölmeztoprak, ziyaret sırasında vatandaşlarla da birebir temas kurarak talepleri dinledi. Mahallede yaşayan kadınların günlük yaşama dair beklentileri ile ilgili de sohbet etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yerel Haberler, Milletvekili, Doğal Afet, AK Parti, Malatya, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

