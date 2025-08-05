Milletvekili Ölmeztoprak\'tan Yerli ve Milli Teknoloji Vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, katılım sağladığı 'Çocuk Sinema Günleri' etkinliklerinde yerli ve milli teknoloji vurgusu yaptı. Milletvekili Ölmeztoprak, yerel yönetimlerin de bu tür konularda duyarlılığının önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Çocuk Sinema Günleri' etkinliklerine katılarak, TRT Çocuk yapımı olan Ekip: SİBERAY filminin başlangıç kısmını salonda izleyerek, çocuklarla yakından ilgilendi, ailelerle de sohbet etti.

Filmin 21. yüzyılın görünmeyen tehlikelerine karşı bir farkındalık çağrısı olduğunu ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak teknoloji bağımlılığı, internetteki bilgi kirliliği ve siber zorbalık gibi kavramların çocukların gündelik yaşamına nasıl sızdığını, dikkatli olunmadığında nelere yol açabileceğinin etkili bir dille anlatıldığını kaydetti.

Asrın afeti 6 Şubat depremleri öncesi Malatya'da AK Belediyecilik kadrolarının sosyal ve kültürel belediyecilik faaliyetleri ile de dikkat çektiğini ve şimdilerde ise yine bu yolda büyük adımlar atıldığını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, teknolojik tehditlerin giderek yaygınlaştığı bir çağda, belediyelerin ve tüm kurumların dijital bilinçlendirme programları geliştirmesinin önemli olduğunu söyledi. Milletvekili Ölmeztoprak, annelerin yanı sıra babaların da çocukları ile birlikte böyle etkinliklere katılımlarını görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yerli ve milli teknoloji vurgusu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, "Ülkemizin yerli ve milli teknoloji geliştirme süreçlerinde büyük rol oynayan, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ve Türkiye merkezli bir sosyal medya platformu olan NEXT SOSYAL medya platformunu da çocuklarımıza gençlerimize daha çok tanıtmak amacıyla hep birlikte sorumluluk alarak gayret gösterecek ve destek vereceğiz" dedi.

"Ülkemizin yerli ve milli teknolojilerini daha çok tanıtmamız gerekiyor"

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, katılım sağladığı 'Çocuk Sinema Günleri' etkinliklerinde yerli ve milli teknoloji vurgusu yaptı. Milletvekili Ölmeztoprak, yerel yönetimlerin de bu tür konularda duyarlılığının önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Çocuk Sinema Günleri' etkinliklerine katılarak, TRT Çocuk yapımı olan Ekip: SİBERAY filminin başlangıç kısmını salonda izleyerek, çocuklarla yakından ilgilendi, ailelerle de sohbet etti.

Filmin 21. yüzyılın görünmeyen tehlikelerine karşı bir farkındalık çağrısı olduğunu ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak teknoloji bağımlılığı, internetteki bilgi kirliliği ve siber zorbalık gibi kavramların çocukların gündelik yaşamına nasıl sızdığını, dikkatli olunmadığında nelere yol açabileceğinin etkili bir dille anlatıldığını kaydetti.

Asrın afeti 6 Şubat depremleri öncesi Malatya'da AK Belediyecilik kadrolarının sosyal ve kültürel belediyecilik faaliyetleri ile de dikkat çektiğini ve şimdilerde ise yine bu yolda büyük adımlar atıldığını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, teknolojik tehditlerin giderek yaygınlaştığı bir çağda, belediyelerin ve tüm kurumların dijital bilinçlendirme programları geliştirmesinin önemli olduğunu söyledi. Milletvekili Ölmeztoprak, annelerin yanı sıra babaların da çocukları ile birlikte böyle etkinliklere katılımlarını görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yerli ve milli teknoloji vurgusu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, "Ülkemizin yerli ve milli teknoloji geliştirme süreçlerinde büyük rol oynayan, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ve Türkiye merkezli bir sosyal medya platformu olan NEXT SOSYAL medya platformunu da çocuklarımıza gençlerimize daha çok tanıtmak amacıyla hep birlikte sorumluluk alarak gayret gösterecek ve destek vereceğiz" diye konuştu. - MALATYA