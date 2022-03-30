Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

30.03.2022 00:57
Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün hayatını kaybeden AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi Saide Taşkesenlioğlu, İstanbul'da toprağa verildi.

Önceki gün hayatını kaybeden AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi Saide Taşkesenlioğlu, İstanbul'da toprağa verildi. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesemlioğlu'nun anneleri Saide Taşkesenlioğlu, İstanbul Fatih Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına; Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Erzurum önceki dönem ve mevcut Milletvekilleri, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ilçe belediye başkanları, iş insanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Küçükçekmece Süleyman Çetinsaya Camii taziye evinde Taşkesenlioğlu ailesi taziyeleri kabul etti. - ERZURUM

YORUMLAR
500
TİP Genel Başkanı Baş: 'Kaşıkla verip kepçeyle alan bir iktidarla karşı karşıyayız' TİP Genel Başkanı Baş: 'Kaşıkla verip kepçeyle alan bir iktidarla karşı karşıyayız' Aydemir: 'Biz Milletimizin yüreğine teslimiz' Aydemir: 'Biz Milletimizin yüreğine teslimiz'

Zehra Taşkesenlioğlu, Milletvekili, İstanbul, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:07:28. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement