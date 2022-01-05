Milletvekili Tutdere'den kömür açıklaması - Son Dakika

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da yardıma muhtaç ailelere kömür dağıtımının hala yapılmadığını söyleyerek vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri dile getirdi.

Muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasının karara bağlandığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, alınan bu karara rağmen yardıma muhtaç ailelerin hala kömür yardımı alamadığını ifade ederek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i göreve davet ettiğini söyledi. Milletvekili Tutdere, "Adıyaman başta olmak üzere 81 ilde milyonlarca yoksul ailenin kömür yardımı alamadığını bundan dolayı da bu ailelerin kış günlerinde soğukta bırakıldı. Ocak 2021 tarihli 3424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması karara bağlanmıştır. Karar yürürlükte ancak kararı yerine getiren yok. Adıyaman başta olmak üzere, 81 ilimizde milyonlarca yoksul ve muhtaç aile hakları olan kömürleri alamadılar.

Hak sahibi vatandaşlarımızın hakları verilmedi. Adıyaman'da yaz ve sonbahar aylarında teslim edilmesi gereken kömürler şehir merkezindeki birçok mahalleye dağıtılmadı. Kar var, yağmur var, soğuk var ancak ortada kömür yok; kış bitti, kömür yok, vatandaş üşüyor, çocuklar üşüyor.

TBMM Genel Kurulu'ndan kararı veren cumhurbaşkanına, kararın gereğini yapmakla görevli olup ancak görevini yapmayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ve ilgili tüm kurumlara çağrıda bulunuyorum, görevinizi yapın, vatandaşımızı mağdur etmeyin" diye konuştu. - ADIYAMAN