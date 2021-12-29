Üye Girişi
Milletvekili Tutdere, vatandaşlarla bir araya geliyor - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, vatandaşlarla bir araya geliyor

29.12.2021 14:14
Milletvekili Tutdere, vatandaşlarla bir araya geliyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği saha çalışmalarında vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği saha çalışmalarında vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.

Ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Zamlar ve hayat pahalılığı almış başını gidiyor. İktidarın gerçekten vatandaşın sorunlarına derman olmayışı memleketi büyük bir çıkmaza koydu. Şu anda yetiştiriciler, üreticiler, çiftçiler, esnaflar, herkes mağdur. Biz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel başkanımızın başkanlığında ülkeyi karış karış geziyoruz. Aylardır sahadayız, Türkiye'nin her tarafındayız. Türkiye'nin bütün şehirlerini geziyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz, sorunlarını meclise taşıyoruz. Vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak adına, mecliste de iktidara karşı çok büyük bir mücadele veriyoruz.

Adıyaman'ın Gerger'inden Gölbaşı'na kadar bütün ilçelerini ve ilçelere bağlı köylerimizi yaz boyunca gezdik. Oralarda da halkımızın bizden beklentisi var, vatandaşlarımızın bir değişim talebi var. İktidarın bu zam yağmurlarından vatandaşın artık dayanacak gücü kalmadı. Bu zor süreçte vatandaşlarımızın yanında olduk, destek olduk. Belediyelerimiz, belediye başkanlarımız imkanları çerçevesinde vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor" dedi.

Tutdere konuşmasında, "Halkın dertleriyle dertlenen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Onun ortaya koyduğu olağanüstü liderlik var. Bu liderlik, bu çaba ve bu gayret Türkiye yaşadığı sıkıntılardan kurtaracaktır. Bizlerde onun yol arkadaşları olarak yanında olacağız. Hep beraber çalışacağız. Köyde, mahallede, kasabada, şehirde, her yerde herkes üzerine düşeni yapacak ve inşallah biz bu zor günleri atlatacağız. Vatandaşlarımızın hakkını hukukunu sömüren, halkımızı yoksullaştıran bu iktidardan el ele vererek hep birlikte kurtulacağız. CHP'nin kadınlara, gençlere, işçilere, çiftçilere, eğitimden sağlığına çok ciddi projeleri var. Çok iyi kadrolarımız. Ekonomiden tarıma her konuda Cumhuriyet Halk Partisinde çok önemli isimler var ve halk yetki verdiğinde biz kısa süre içerisinde ülkemizi tekrar toparlayıp güzel günlere taşıyacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milletvekili Tutdere, vatandaşlarla bir araya geliyor - Son Dakika


DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı         
14:11
Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar         
14:09
HDP İzmir saldırısı davasında arbede! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık karıştı HDP İzmir saldırısı davasında arbede! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık karıştı         
13:57
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
14:09 Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar
14:03 Atanamayan öğretmenler tepkili! Sosyal medyada ''Mülakata hayır'' isyanı başladı
13:56 Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: İnşallah Ali Bey bizi Fenerbahçe'ye yakıştırır
13:54 Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu
13:45 Perakendecilerden güzel haber: Bir ay sonra fiyatların yüzde 40 aşağı ineceğini tahmin ediyoruz
13:30 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
13:19 Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi
13:07 Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir
12:55 Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size?
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 14:24:29. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Tutdere, vatandaşlarla bir araya geliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement