Milli Dayanışma Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu
Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi'nin meclise sunulduğunu duyurdu.
Numan Kurtulmuş: "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muzun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza sunulmuştur"
Kaynak: İHA
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