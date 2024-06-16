Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yol çalışmalarını inceledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla Erzurum'un Uzundere ilçesine giderek yol çalışmalarını yerinde inceledi. Tekin, projelerin ilerlemesi ve sorunların çözümü için talimatlar verdi. Bakan Tekin, altyapı projelerinin bölgenin kalkınması için önemli olduğunu vurgulayarak, projelerin en kısa sürede tamamlanması için destek vereceklerini belirtti. Ardından Bakan Tekin, Gölbaşı'ndaki evine geçerek ailesi ve akrabalarıyla bir araya geldi ve bayram namazını kıldı.

16.06.2024 23:49
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı'nı dolayısıyla baba ocağı Erzurum'un Uzundere ilçesine geldi. Bakan Tekin, ilçede yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Tekin, Uzundere ilçesinde sürdürülen yol çalışmaları hakkında kapsamlı bir brifing aldı. Yol yapım ekipleri ile görüşerek projelerin ilerleyişi ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi edinen Tekin, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için gerekli talimatları verdi. Bakan Tekin, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, altyapı projelerinin bölgenin kalkınması için büyük önem taşıdığını vurguladı ve projelerin en kısa sürede tamamlanması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Gölbaşı'nda bayramı karşıladı

Yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerini tamamlayan Bakan Tekin, baba ocağı olan Gölbaşı'ndaki evine geçti. Burada ailesi ve akrabaları ile bir araya gelerek hasret gideren Bakan Tekin, bayram namazını da Gölbaşı Camii'nde kıldı. Ardından Bakan Tekin, cami cemaati ve hemşehrileri ile bayramlaştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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