Milli Eğitim Müdürü Akyol, şampiyonu makamında ağırladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Müdürü Akyol, şampiyonu makamında ağırladı

20.10.2022 10:40
Milli Eğitim Müdürü Akyol, şampiyonu makamında ağırladı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Balkan Şampiyonu olan Nisanur Bırni'yi makamına kabul etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Balkan Şampiyonu olan Nisanur Bırni'yi makamına kabul etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Afyon'da yapılan Uluslararası 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda dereceye giren Nisanur Bırni makamında ağırladı. Nisanur Bırni, Uluslararası 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 80 kilogramda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Balkan Şampiyonu olan Nisanur Bırni'yi tebrik eden Müdür Akyol, başarılı sporcuya hediye takdiminde bulundu.

Milli sporcunun göstermiş olduğu başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirten Müdür Akyol, sporcunun her zaman yanında olduğunu söyleyerek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Milli Eğitim Müdürü Akyol, şampiyonu makamında ağırladı - Son Dakika

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