Milli İrade Platformu'ndan boykota ve saygısızlığa tepki - Son Dakika
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Milli İrade Platformu'ndan boykota ve saygısızlığa tepki

Milli İrade Platformu'ndan boykota ve saygısızlığa tepki "Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine karşı yapılan saygısızlık ve Türkiye'nin milli şirketlerine yönelik boykot kararına Milli İrade...

28.03.2025 17:09
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Milli İrade Platformu'ndan boykota ve saygısızlığa tepki

"Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine karşı yapılan saygısızlık ve Türkiye'nin milli şirketlerine yönelik boykot kararına Milli İrade Platformu, Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Milli İrade Platformu tüm Türkiye'de eşzamanlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine karşı yapılan saygısızlık ve Türkiye'nin milli şirketlerine yönelik boykot kararına ilişkin açıklama yapma kararı aldı. Bu çerçevede platformun Sakarya ayağı, Orhan Gazi Camii'nde Cuma namazı sonrasında avluda toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine karşı yapılan saygısızlık ve Türkiye'nin milli şirketlerine yönelik boykot kararına ilişkin konuşan Milli İrade Platformu Sakarya İl Başkanı Yahya Bakır, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelerde örgütlü biçimde yolsuzluk ve terör suçları işlendiğine dair iddialar üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Ne yazık ki bu ağır suçlamalar karşısında idarecilerin ve onları destekleyen siyasi çevrelerin, hukuki zeminde cevap vermek yerine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti suçlayarak ülkemizi bir kaos ve şiddet girdabına sürüklemek gayesiyle zehirli bir kampanya başlattıklarına şahit oluyoruz. Bu çevrelerin; yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten, güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerle kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz" dedi.

"Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

Bakır, "Bir buçuk yıldır Gazze'de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırıma tepki göstermek gayesiyle siyonist örgüt İsrail destekçisi şirketleri boykot edenlere destek olmak bir tarafa eleştirenlerin şimdi milli şirketlerimizi boykot etmeleri manidardır. Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak yerine, vandalizmi tercih eden, kutsal mabetlerimize zarar vermekten bile geri durmayan, Cumhurbaşkanımızın merhume annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh vardır. Bu kifayetsiz muhterislerin oyunlarını da hedeflerini de çok iyi tanıyoruz. 28 Şubat'ta, Gezi kalkışmasında ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de demokrasiye, hukuka ve millet iradesine kasteden bu zihniyete karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye'yi "Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın!" şiarıyla savunmaya devam edeceğiz. Bizler hukuktan, demokrasiden, adaletten ve hakikatten yana dik duruşumuzdan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz. Bu topraklarda milletimizin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya, tuzağa ve oyuna karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hukuk ve adalet içinde kalarak bütün oyunları bozacağız" diye konuştu.

Öte yandan, cami önünde yapılan açıklamaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan açıklama il müftüsünün ettirdiği dua sonrasında son buldu.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli İrade Platformu'ndan boykota ve saygısızlığa tepki - Son Dakika

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