Milli İrade Platformu Üyesi Mert Şener, Gazze'deki Soykırımı Kınadı - Son Dakika
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Milli İrade Platformu Üyesi Mert Şener, Gazze'deki Soykırımı Kınadı

Milli İrade Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mert Şener, Filistin'de 220 gündür devam eden soykırımı kınayarak, Filistinli kardeşlerin barış ve güven içinde yaşayabilecekleri günler gelene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

14.05.2024 17:51
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Milli İrade Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mert Şener, 220 gündür Gazze'de devam eden soykırımı kınayarak "Filistinli kardeşlerimizin ait oldukları topraklarda, çocuklarını barış ve güven içinde yetiştirebilecekleri günler gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Milli İrade Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mert Şener, Filistin'de 220 gündür devam eden soykırım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şener, "Filistindeki sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşet artık durmalı. Filistinli kardeşlerimizin ait oldukları topraklarda, çocuklarını barış ve güven içinde yetiştirebilecekleri günler gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız sayın Necmettin Bilal Erdoğan'ın da bu konuda tutum ve davranışları nettir. Bu şekilde sonuna kadar var gücümüzle çalışıp elimizden gelen tüm gücü göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli İrade Platformu Üyesi Mert Şener, Gazze'deki Soykırımı Kınadı - Son Dakika

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