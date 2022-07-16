Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine kapatılacak - Son Dakika
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Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine kapatılacak

16.07.2022 12:12
Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine kapatılacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla saat 13.00'da sivil araç girişine kapatılırken; içeriye sadece toplu taşıma araçları, engelli, gazi, şehit yakını ve hamile ziyaretçiler giriş yapabilecek.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla saat 13.00'da sivil araç girişine kapatılırken; içeriye sadece toplu taşıma araçları, engelli, gazi, şehit yakını ve hamile ziyaretçiler giriş yapabilecek.

Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkartılması ile birlikte vatandaşlar sahil kesimlerine akın etti. Birçok yerde araç ve insan oluşurken, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'da yoğunluktan nasibini aldı. 9 günlük tatilin bitmesine 2 gün kala tatil beldelerinde yoğunluk daha da arttı. Bu çerçevede Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü de saat 13.00 itibari ile milli parkın sivil araç girişine kapatılacağını açıkladı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Milli Parkımız aşırı yoğunluk sebebiyle saat 13.00'da sivil araç girişine kapatılacaktır. Toplu taşıma araçları, engelli, gazi, şehit yakını ve hamile ziyaretçilerimiz giriş yapabilecektir. Ziyaretçilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmaları önemle tavsiye olunur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine kapatılacak Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine kapatılacak
Kaynak: İHA

Menderes Deltası, Tragger, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Park yoğunluktan dolayı sivil araç girişine kapatılacak - Son Dakika
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