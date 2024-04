Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda TRT Çocuk Korosu ile bir araya geldi

Yerel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Vatan Marşı"nı seslendiren TRT Çocuk Korosu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Güler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Vatan Marşı"nı seslendiren TRT Çocuk Korosu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Kabulde, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

"23 Nisan, Türk milletinin bağımsız yaşama arzusu ve kararlılığının en güçlü ifadesidir"

Asker üniforması giyen çocukların bayramını kutlayan Bakan Yaşar Güler, Vatan Marşı klibini de çocuklarla beraber izledi. Bakan Yaşar Güler, çocuklarla buluşmasında şunları söyledi:

"Değerli misafirler, kıymetli evlatlarımız, hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin de açıldığı gün olan 23 Nisan, Türk milletinin bağımsız yaşama arzusu ve kararlılığının en güçlü ifadesidir. Gazi Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği en zorlu şartlar altında kuruldu ve Milli Mücadelemizi başarıyla yürüttü. Şanlı ordumuzun kahramanca mücadelesi ile kazanılan bu eşsiz zafer sayesinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol da açıldı. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

"Vatan Marşı ile yüreklerimizi coşturdunuz"

Aydınlık yarınların çocuklara emanet olduğunu dile getiren Bakan Güler, "Sizler bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, aynı zamanda seslendirdiğiniz Vatan Marşı ile yüreklerimizi coşturdunuz. Kahraman ordumuza ithaf edilen bu marşı, büyük bir yetenekle yeniden seslendirerek milli duygularımızın neşe ile bir kez daha vücut bulmasını sağladınız. Yaşıtlarınıza da örnek oldunuz, farkındalık oluşturdunuz. Tüm Türkiye, ortaya koyduğunuz bu muhteşem performansı izleyerek gurur ve heyecan duydu. Zira asil milletimizin vatan sevgisi her şeyden kutsaldır; milli, manevi duyguları yüksektir. Bu kapsamda kahraman atalarımızın, şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan aziz vatanımızı korumak ve kollamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aydınlık yarınlarımız olan siz evlatlarımızın da kaliteli bir eğitim almasını, kendisini en iyi şekilde yetiştirmesini, huzur ve mutluluğunu her şeyden önemli görüyoruz. Çünkü bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Büyük işler başaracaksınız"

Çocukların yalnızca eğitim değil spor, sanat, müzik gibi alanlarda da iyi olmaları gerektiğini hatırlatan Bakan Güler, "Sizler de geçmişi zaferlerle dolu şanlı tarihimizi çok iyi bilmeli, ileride ülkemize hizmet edebilmek için kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Okulda aldığınız eğitimlerin yanı sıra, başta müzik, sanat, spor gibi alanlar olmak üzere kendinizi çok yönlü olarak geliştirmeniz önemlidir. İnanıyorum ki ileride her biriniz farklı mesleklerde, sahip olduğunuz yeteneklerinizle büyük işler başaracaksınız. Yarın her birinizi çok güzel yerlerde göreceğimize eminim. Bu vesileyle vatan sevginizi en samimi, en masum şekilde bizlere aktararak önemli bir etkinliğe imza attığınız için sizleri yürekten kutluyor; her birinizin gözlerinden öpüyorum. Ayrıca böylesine tarihi bir günde hassasiyet göstererek bu etkinliğe öncülük eden TRT'nin değerli yönetimine ve emeği geçen kıymetli hocalarımıza da teşekkür ediyor, başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Kalın sağlıcakla" diye konuştu. - ANKARA