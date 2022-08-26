MSB Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri ve Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı" ifadelerine yer verdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › MSB: 'F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı' - Son Dakika

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