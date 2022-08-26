MSB: "F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı" - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: "F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı"

26.08.2022 20:13
MSB: "F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı"

Milli Savunma Bakanlığı, Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri ve Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında F-16 uçakları tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri ve Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında F-16 uçakları tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldığını duyurdu.

MSB Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri ve Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı" ifadelerine yer verdi. - BİTLİS

YORUMLAR
500
Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt, Twitter, Avrasya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB: 'F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:55 Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 20:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: "F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement