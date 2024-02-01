Milli Savunma Bakanlığı: F-35\'lerde herhangi bir değişiklik yok

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F-35'lere ilişkin, "Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'den talep edilen yeni F-16 uçakları ve mevcut uçakların modernize edilmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kaynaklar, 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebin ABD kongresindeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başlatılmasına ilişkin, "Teklif ve kabul mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri, harekat ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir" ifadelerini kullandı.
Bakanlık kaynakları, ABD tarafından yapılan F-35 ile ilgili son açıklamalara ilişkin de şunları ifade etti:
"Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız."
Türkiye'nin Eurofighter talebi devam ediyor
Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Eurofighter talebinin devam edip etmediği sorusu üzerine talebin devam ettiğini ve konsorsiyum ülkelerinden Almanya'nın bu konuda olumlu yaklaşımının beklendiğini ifade etti.
"Uygulanan ihracat kısıtlamaları, NATO çerçevesindeki dayanışma ruhu ile bağdaşmamaktaydı"
Bakanlık kaynakları, Kanada'nın savunma sanayii ürünlerine ilişkin ambargoyu kaldırmasıyla ilgili de şunları kaydetti:
"Kanada tarafından 2019 yılından bu yana çeşitli gerekçelerle ülkemize yönelik savunma malzemelerine uygulanan ihracat kısıtlamaları, NATO çerçevesindeki dayanışma ruhu, ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenliği korumayı amaçlayan kolektif çabalarla bağdaşmamaktaydı. Kanada tarafından atılan bu son adım olumlu değerlendirilmekle birlikte, müttefiklerimizden beklentimiz ülkemize yönelik her türlü kısıtlamanın tümüyle kaldırılmasıdır. Karşılaştığımız açık veya kapalı ambargo ve kısıtlamalar savunma sanayiinde son yıllardaki millileştirme çabalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle önemli çalışmalar yürütülen yerli ve milli savunma sanayiimize güvenerek destek olmamız gerekmektedir." - ANKARA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan medyasında yer alan spekülasyonlara açıklık getirdi. F-16 tedariki ve modernizasyonu herhangi bir şarta bağlı olmadığı belirtildi. ABD'den talep edilen F-16'ların onay sürecinde olduğunu belirten MSB kaynakları, ''Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir'' dedi.
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