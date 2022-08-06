Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu

06.08.2022 08:19
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Ergin'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Ergin'nin müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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