Milli voleybolcular 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek verdi - Son Dakika
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Milli voleybolcular 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek verdi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İletişim Başkanlığı'nın 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, takımın yalan haberlere ve algı operasyonlarına karşı farkındalık oluşturduğunu belirterek vatandaşları doğru bilgi mücadelesine davet etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez hakikat mücadelemiz için sahada. Filenin Sultanları, 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek olarak, dijital medya platformlarında hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturuyor" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez hakikat mücadelemiz için sahada. Filenin Sultanları, 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek olarak, dijital medya platformlarında hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturuyor. Milli formayı taşırken gösterdikleri başarılarla hepimizin göğsünü kabartan sporcularımız; dijital dünyada da doğru bilginin, sağduyunun ve hakikatin mücadelesine destek veriyor. Şampiyonlarımıza hakikat mücadelemize verdikleri bu kıymetli destek için teşekkür ediyor; tüm vatandaşlarımızı bu mücadelede tek yürek olmaya davet ediyorum. Filede destan yazan şampiyonlarımızın çağrısına kulak verelim: Gördüğüne değil, doğruladığına inan; doğrulanmamış bilgiye geçit verme."

Kaynak: İHA

Burhanettin Duran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli voleybolcular 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek verdi - Son Dakika

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