Milyarder Lin Qi'yi Zehirleyen Xu Yao İdam Edildi

26.05.2026 17:43
Çin'de 2020 yılında milyarder Lin Qi'yi yaşadığı iş anlaşması sonucu zehirleyerek öldüren Xu Yao, idam edildi.

Çin'de oyun şirketi Yoozoo'nun kurucusu milyarder Lin Qi'yi zehirleyerek öldürdükten sonra idama mahkum edilen Xu Yao'nun cezası infaz edildi. Şirketten yapılan açıklamada, "Adalet nihayet yerini buldu. Lin'in vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ve ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Onunla birlikte mücadele eden meslektaşları olarak şirketin tüm üyeleri, yargı sürecinin tarafsızlığından dolayı minnettardır" ifadeleri kullanıldı.

Şanghay merkezli ve en çok "Game of Thrones: Winter Is Coming" strateji oyunuyla tanınan Yoozoo Games şirketinin kurucusu Lin'in ölümü, Çin ve dünya oyun endüstrisini şoke etmişti. Lin, 2018'de bilim kurgu serisiyle ilgili projeleri yönetmek üzere kurulan Three-Body Universe adlı yan kuruluşun başına Xu Yao'yu getirmişti. Ancak Lin'in 2020'de işletme faaliyetlerinin başına diğer yöneticileri getirmeye karar vermesiyle ikilinin arası bozulmuş, Xu, zehirli maddeleri hap haline getirip yemeğine katarak Lin'i zehirlemişti. Lin, kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye başvurmuş, 25 Aralık 2020'de 39 yaşında hayatını kaybetmişti. Lin'in hastaneye kaldırılmasından günler sonra Xu gözaltına alınmıştı. Xu 2024 yılında idam cezasına çarptırılmıştı.

Lin'in o dönemde yaklaşık 1.3 milyar dolar net servete sahip olduğu tahmin ediliyordu.

Lin'in Yoozoo Games şirketi, Netflix'in "3 Body Problem" adlı diziye dönüştürdüğü Çin bilim kurgu üçlemesinin film uyarlama haklarına sahip. Bilim kurgu üçlemesi "3 Body Problem", Çinli yazar Liu Cixin'in "Dünyanın Geçmişini Hatırlamak" adlı eserine dayanıyor. İlk olarak Çince yayınlanan kitaplar, yaklaşık 30 dile çevrilmiş ve birçok uyarlamaya ilham kaynağı olmuştu. 2024'te Netflix'te yayınlanan uyarlama, kısa sürede yayın platformunun en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmişti. - PEKİN

