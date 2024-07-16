Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Süleymaniye Camii'nde aşure dağıtıldı

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Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine Muharrem ayının 10. gününe tekabül eden Aşure günü dolayısıyla Süleymaniye Camii'nde aşure dağıtımı yapıldı. Aşure dağıtımına Bilal Erdoğan da katıldı.

Mimar Sinan'ın vasiyetini yerine getirmek adına Gürsoy Vakfı tarafından her yıl gerçekleştirilen aşure dağıtımına Bilal Erdoğan, eski sağlık bakanlarından Mehmet Müezzinoğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gürsoy Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk olarak Mimar Sinan'ın kabrine giderek dua eden heyet, daha sonra aşure dağıtımı için Süleymaniye Camii'nin yanındaki alana gelerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

"Kerbela Hadisesi bizim için bir matem"

Programa katılan ve aşure dağıtan Bilal Erdoğan, "Aşure bizim için çok önemli bir gün. Kerbela Hadisesi bizim için bir matem. Bu geleneğin bir parçası da aşureyi ikram etmek. Mimar Sinan'da kendi vakfiyesinde böyle bir hayrı arzu etmiş. Gürsoy Ailesi bu geleneği devam ettiriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu vasiyeti biz vakıf olarak yaşatıyoruz"

Aşure dağıtımından sonra Gürsoy Vakfı Başkanı Turgut Gürsoy, "Süleymaniye Camisinin restorasyonu esnasında yapılan arşiv çalışmalarda ortaya çıkan vakfiyesi, vasiyeti üzerine her Muharrem Ayının 10'unda Süleymaniye Cami görevlileri tarafından okunan dualar, hatimler burada yerine getiriliyor. Mimar Sinan'ın öğrencileri ile beraber bütün katılımcılara aşure dağıtıyoruz. Bu vasiyeti biz vakıf olarak yaşatıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL