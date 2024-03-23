Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 'Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Sıfır Karbon' projesi hibe desteği aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 'Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Sıfır Karbon' projesi hibe desteği aldı

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Sıfır Karbon' projesi Ulusal Ajans tarafından hibe desteği alarak kabul edildi. Proje kapsamında öğrenciler ve öğretmenler yurtdışında staj faaliyetleri gerçekleştirecek.

23.03.2024 11:12  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Sıfır Karbon' projesi Ulusal Ajans tarafından hibe desteği alarak kabul edildi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan Erasmus+ KA1 Programı Mesleki Eğitim Kısa Süreli Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA122-VET) faaliyeti kapsamında 2023 teklif çağrısı döneminde sunduğu 'Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Sıfır Karbon' adlı proje 88 puan alarak Ulusal Ajans tarafından hibe desteği alarak kabul edildi. Okul Müdürü Hüseyin Aygün yurtdışına gidecek olan proje gruplarına başarılar diledi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamada, "Aynı proje içinde iki farklı konu Ulusal Ajans tarafından hibe desteği almıştır. Bu kapsamda 21 Nisan 2024 tarihi ile 11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde BGéSZC Kossuth Lajos Két Tantsi Nyelv Technikum Motor Meslek Lisesinde 3 hafta boyunca 2 öğrencimiz ve 1 refakatçi öğretmenimiz mesleki işbaşı staj faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir. Yine 2 öğrencimiz ve 1 refakatçi öğretmenimiz 10 Haziran 2024 tarihi ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel şehrindeki oto servisinde 3 hafta boyunca staj faaliyeti gerçekleştireceklerdir. Yine aynı projemizin içinde olan Kimya Teknolojisi Alanımızdan 4 öğretmenimiz Macaristan'ın başketi Budapeşte'de 21 Nisan-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında Budapesti Mszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tantsi Nyelv Technikum Kimya Meslek Lisesi'nde işbaşı eğitimi alacaklardır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ajans, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 'Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Sıfır Karbon' projesi hibe desteği aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:58 Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı İşte İzmir anketinden çıkan sonuç Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç
09:52 Resmen katliam Moskova’daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler Resmen katliam! Moskova'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler
09:45 Moskova’daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
09:14 TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan’da oynanacak TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak
11:45 Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya’ya dönüyor Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya'ya dönüyor
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
10:44 Yıllardır süren sadakat sona eriyor Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak
10:33 Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza
10:24 Buray’la ilişkisi bitti Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
09:39 Türkçe röportaj verdi Fenerbahçe’nin eski yıldızı Szalai’den maç sonu bomba yorumlar Türkçe röportaj verdi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szalai'den maç sonu bomba yorumlar
09:20 Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren’in ödediği ücret ortaya çıktı Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı
09:08 ABD, Moskova’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
07:49 Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu
04:12 Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu Kaza anı kamerada Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu! Kaza anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 11:55:46. #1.13#
SON DAKİKA: Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 'Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Sıfır Karbon' projesi hibe desteği aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement