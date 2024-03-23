Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 'Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Sıfır Karbon' projesi hibe desteği aldı

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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Sıfır Karbon' projesi Ulusal Ajans tarafından hibe desteği alarak kabul edildi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan Erasmus+ KA1 Programı Mesleki Eğitim Kısa Süreli Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA122-VET) faaliyeti kapsamında 2023 teklif çağrısı döneminde sunduğu 'Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Sıfır Karbon' adlı proje 88 puan alarak Ulusal Ajans tarafından hibe desteği alarak kabul edildi. Okul Müdürü Hüseyin Aygün yurtdışına gidecek olan proje gruplarına başarılar diledi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamada, "Aynı proje içinde iki farklı konu Ulusal Ajans tarafından hibe desteği almıştır. Bu kapsamda 21 Nisan 2024 tarihi ile 11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde BGéSZC Kossuth Lajos Két Tantsi Nyelv Technikum Motor Meslek Lisesinde 3 hafta boyunca 2 öğrencimiz ve 1 refakatçi öğretmenimiz mesleki işbaşı staj faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir. Yine 2 öğrencimiz ve 1 refakatçi öğretmenimiz 10 Haziran 2024 tarihi ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel şehrindeki oto servisinde 3 hafta boyunca staj faaliyeti gerçekleştireceklerdir. Yine aynı projemizin içinde olan Kimya Teknolojisi Alanımızdan 4 öğretmenimiz Macaristan'ın başketi Budapeşte'de 21 Nisan-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında Budapesti Mszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tantsi Nyelv Technikum Kimya Meslek Lisesi'nde işbaşı eğitimi alacaklardır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN