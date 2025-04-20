Minareden Atlamak İsteyen Genç İkna Edildi

Minareye çıkarak atlamak istedi

KAYSERİ - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişi, cami minaresine çıkarak intihara teşebbüs etti. Vatandaşlar, şahsı ikna ederek aşağı indirdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çadırkaya Mahallesi'nde bir kişi, cami minaresine çıkarak atlamak istedi. Minarede biri olduğunu gören vatandaşlar, şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs, vatandaşın ikna çabalarına karşılık vererek bir süre sonra minareden aşağı indi.