Minguzzi Davasında Reddedilen Hakim Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Minguzzi Davasında Reddedilen Hakim Talebi

Minguzzi Davasında Reddedilen Hakim Talebi
20.06.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili davada aile, hakimin reddi talebinde bulundu. Duruşma ertelendi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 sanığın yargılandığı davada aile reddi hakim talebinde bulundu. Kararı değerlendiren mahkeme heyeti talebi kabul etti, mahkeme başkanı davadan çekildi. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kapalılık ve gizlilik kararı bulunduğundan izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Duruşmaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı. Öte yandan, İtalya Konsolosu Irene Pastorino Olmi duruşmaya gelerek aileye destek oldu.

Mahkeme başkanı çekildi

Ailenin avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Ailenin talebi üzerine mahkemeye ara verildi. Aranın ardından mahkeme başkanı davadan çekildi. Bir sonraki duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

"Diğer iki tutuklu fail de yargılanacak"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Bugün 3. duruşma gerçekleşti. Bu arada, 1 Mayıs'ta şikayetimiz sonucunda olay yerinde bulunan 3 ayrı fail tutuklandı. 103 gün sonra, kamera kayıtlarını bizim sunmamız ve şikayetimiz üzerine bu failler tutuklandı. Onlarla ilgili soruşturma yürütülüyor, iddianame hazırlanacak. Bir sonraki duruşmaya kadar, hukuki ve fiili bağ olduğu, suçun müştereken işlendiği gerekçesiyle onlar da çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım suçundan tutuklandılar. Bu dosya, mevcut dosya ile birleştirilecek. Bir sonraki duruşma 17 Temmuz'da yapılacak. Aslında duruşma 18 Temmuz'daydı fakat ailenin evlilik yıl dönümü nedeniyle 17'sine alınması rica edildi. Bu duruşmada diğer iki tutuklu fail de kuvvetle muhtemel yargılanacak" dedi.

"Sanıklara yönlendirici sorular sorulması gibi birçok durum bu şüpheyi destekledi"

Açıklamaya devam eden Epözdemir, "Ancak yaklaşık üç duruşmadır müvekkillerin ve ailenin, özellikle mahkeme başkanının tarafsızlığına ilişkin makul şüpheleri oluştu. Taleplerin reddedilmesi, keşif yapılmaması, HTS kayıtlarının reddi, duruşmanın kayda alınmaması, sanıklara yönlendirici sorular sorulması gibi birçok durum bu şüpheyi destekledi. İlk duruşmada Yasemin Hanım'ın sözünün kesilmesi, Andrea'ya söz verilmemesi, bizim müdahalemizle konuşturulması gibi olaylar yaşandı. Duruşmalar sesli-görüntülü kayda alınmadığı için sanık beyanları arasındaki çelişkiler, yönlendirmeler yargı kayıtlarına yansımadı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mattia Ahmet Minguzzi, istanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Yargı, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minguzzi Davasında Reddedilen Hakim Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor 77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

08:24
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi
Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
Pamukova’da Otobüs-Tır Çarpışması: 12 Yaralı
Pamukova'da Otobüs-Tır Çarpışması: 12 Yaralı
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
10:40
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı
10:28
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
10:27
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 08:48:16. #7.13#
SON DAKİKA: Minguzzi Davasında Reddedilen Hakim Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.