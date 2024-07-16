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Minibüs alev topuna döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olurken tamamen yanan minibüs metal yığınına döndü.

Yangın, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan özel bir firmaya ait servis minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsünün sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunan birkaç kişi araçtan inip uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Kısa sürede olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, metal yığınına dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.