Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kütüphane kurup çocukları giydirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kütüphane kurup çocukları giydirdi

25.04.2022 10:07
Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kütüphane kurup çocukları giydirdi

Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Van'ın Saray ilçesinde kütüphane kurup, çocukları giydirdi.

Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Van'ın Saray ilçesinde kütüphane kurup, çocukları giydirdi.

2 yıl önce kurulan ve tamamen gönüllülerden oluşan Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şimdiye kadar 10 bin çocuğu sevindirdi. Her hafta Van ve çevre illerde özellikle merkeze uzak olan köylerdeki okulları ziyaret eden dernek üyeleri, bir yandan okullarda kütüphane oluştururken bir yandan da ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek ve kırtasiye desteğinde bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dernek Başkanı Diyar Orhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Saray ilçesine bağlı Çaybağı İlköğretim Okulunda kütüphane kurup aynı zamanda okul bahçesinde fidan diktiklerini belirterek, "Bizler derneğimizin kurulduğu günden itibaren özellikle merkeze uzak olan köy okullarına giderek orada ihtiyaç sahibi çocuklara bot, mont, spor ayakkabısı ve oyuncak yardımında bulunuyoruz. Bazen doğum günü pastasını bağışlamak isteyen kişilerin, doğum günü pastasını köy okullarında keserek oradaki çocuklara ikram ediyoruz. Bu haftada 23 Nisan etkinlikleri bünyesinde Van'ın Saray ilçesine bağlı bir köyde 60 çocuk için yola koyulduk. Önce okul bahçesinde fidan dikimini gerçekleştirdik. Daha sonra okulumuzda kurduğumuz mini kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. Yerel sanatçılardan Gülden Solmaz ve ekibinin mini konserinin ardından çocuklarımızla çeşitli oyunlar oynadık. Pasta kesiminin gerçekleştiği programımızın sonunda çocuklarımıza giyim ve oyuncaklardan oluşan hediyelerimizi dağıttık. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kütüphane kurup çocukları giydirdi
Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kütüphane kurup çocukları giydirdi
Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kütüphane kurup çocukları giydirdi
Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kütüphane kurup çocukları giydirdi

YORUMLAR
500
İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nde 23 Nisan Coşkusu İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nde 23 Nisan Coşkusu 23 Nisan'da yüzlerce çocuk eski oyunlarla eğlendi 23 Nisan'da yüzlerce çocuk eski oyunlarla eğlendi

23 Nisan, oyunlar, Saray, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kütüphane kurup çocukları giydirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:34:05. #1.12#
SON DAKİKA: Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kütüphane kurup çocukları giydirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement