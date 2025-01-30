Minik Futbolcu Vali ile Sahayı Açtı - Son Dakika
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Yerel

Minik Futbolcu Vali ile Sahayı Açtı

Minik Futbolcu Vali ile Sahayı Açtı

Muhammed Eymen Karacan, Vali Aydoğdu'dan futbol sahasını açmasını istedi, talepleri kabul edildi.

30.01.2025 11:53
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Muhammed Eymen Karacan, ilçede bulunan futbol sahasında arkadaşlarıyla oynayabilmek için Vali Hamza Aydoğdu'yu aradı. İkilinin telefon görüşmesi izleyenleri gülümsetti.

İlçede bulunan ve kapalı tutulan futbol sahasında arkadaşlarıyla futbol oynamak isteyen Muhammed Eymen Karacan, kapalı saha engelini Vali Aydoğdu'yla aştı. Vali Hamza Aydoğdu'nun şahsi telefonunu arayarak arkadaşları ve kendi adına taleplerini ileten Karacan, özgüveni ve hitabetiyle takdir topladı. Ortaokul öğrencisiyle konuşan Vali Aydoğdu ise ilçedeki çocukların talebine kayıtsız kalmadı. Aydoğdu Karacan'dan derslerini aksatmama sözü alarak ilçedeki futbol sahasını açtırdı.

Futbol sahasına kavuşan Muhammed Eymen Karacan, attığı golleri Vali Aydoğdu'ya ithaf ederken ilçedeki çocuklar ise Aydoğdu'ya teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Futbolcu Vali ile Sahayı Açtı - Son Dakika

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