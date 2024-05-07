4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerinden anlamlı destek - Son Dakika
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Yerel

4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerinden anlamlı destek

4-6 yaş grubu Kur\'an Kursu öğrencilerinden anlamlı destek

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Müftülüğüne bağlı Ulu Cami 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Öğrenciler, 4 bin 113 Türk Lirası'nı makbuz karşılığı teslim etti. Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, minik öğrencilere teşekkür ederek, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

07.05.2024 15:06
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, başlatılan yardım kampanyasına, 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerinden anlamlı bir destek geldi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Müftülüğü bağlı Ulu Cami 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesine teslim ederek kumbaralarını bağışladı. Kur'an Kursu öğreticileri rehberliğinde Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik'i ziyaret eden minik öğrenciler, harçlıklarını biriktirdikleri 4 bin 113 Türk Lirası'nı makbuz karşılığı teslim etti.

Çelik, "Bizlerde sizin emanetlerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız inşallah. Hayatınız boyunca yardım duygumuz ve sadaka kutumuz olsun. Böyle anlamlı bir çalışmaya imza atan, kendileri küçük ama yürekleri kocaman olan minik yavrularımıza ve onlara bu duyguyu aşılayan Kur'an kursu öğreticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerinden anlamlı destek - Son Dakika

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