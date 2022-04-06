Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama ve su verdi - Son Dakika
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Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama ve su verdi

06.04.2022 11:03
Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama ve su verdi

Bahçelievler Anaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan grup, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak hayvanlarını ziyaret etti.

Bahçelievler Anaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan grup, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak hayvanlarını ziyaret etti.

Sokak hayvanları ve tedavi merkezi ile ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'dan alan öğrenciler, hayvanları severek mama verdi. Can dostların ameliyat ve tedavi odalarını da gezen öğrenciler, sokak hayvanları ile fotoğraflar çektirdi. Öğrenci ve öğretmenler, can dostlarımız sokak hayvanlarının en güzel şekilde barındığını görmekten duyduğu sevinci belirterek, yetkililere teşekkür etti. - BİLECİK

Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama ve su verdi
Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama ve su verdi

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Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Bahçelievler, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama ve su verdi - Son Dakika


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