Minik Öğrenciler Yenilenebilir Enerji ile Tanıştı - Son Dakika
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Minik Öğrenciler Yenilenebilir Enerji ile Tanıştı

Minik Öğrenciler Yenilenebilir Enerji ile Tanıştı

SASKİ, ilkokul 3. sınıf öğrencilerini ADASU HES tesisinde misafir ederek enerji üretimi ve bilinçli su kullanımı hakkında bilgilendirdi.

17.01.2025 10:59  Güncelleme: 11:01
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SASKİ, yenilenebilir enerjinin gelecek nesillerin hayatında yer edinmesi için minik öğrencileri ADASU HES tesisinde misafir etti. Enerji üretiminin yanı sıra çocuklar, bilinçli su kullanımı hakkında da bilgilendirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ADASU Hidroelektrik Santrali'nde (HES) ilkokul 3. sınıf öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Gezi boyunca minikler, enerji üretiminin suyla buluştuğu bu özel tesisi merak ve heyecanla gözlemledi. Minikler, tesisi gezerken enerji üretimindeki aşamaları yerinde inceledi. Uzmanlar tarafından hidroelektrik enerji üretimi sade ve anlaşılır bir şekilde anlatıldı. Suya değer veren anlayışın çocuklara aktarılması hedeflenen etkinlikte, öğrencilerin soruları da yanıtladı.

Öğrencilere refakat eden tesis sorumlusu, hidroelektrik enerjinin çevre dostu ve sürdürülebilir bir kaynak olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımıza hem enerji üretimini hem de suyun değerini anlatmak çok önemli. Suya değer vermek geleceğe değer vermektir. Bu vesileyle miniklere öncelikli olarak kaynaklarımızın sınırsız olmadığını ve israftan kaçınmamız gerektiğini aktarmaya çalıştık. Bugün onların heyecanını görmek bizim için büyük bir mutluluktu" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Öğrenciler Yenilenebilir Enerji ile Tanıştı - Son Dakika

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