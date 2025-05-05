Minik Öğrencilerden İyilik Projesi - Son Dakika
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Minik Öğrencilerden İyilik Projesi

Minik Öğrencilerden İyilik Projesi

Bilecik'te mini öğrenciler, doğa için anlamlı etkinlikler düzenleyerek çevre bilinci kazandı.

05.05.2025 12:39
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Bilecik'te, minik öğrencilerden "Ekibini Kur, İyilikle Dönüştür" projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kentte bulunan Gülbahçe 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Ertuğrul Gazi 7-10 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, doğaya ve çevreye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, kurs bahçelerine rengarenk çiçekler dikildi, ağaçlar sulandı ve minik öğrencilerin özenle yetiştirdiği sebzeler toprakla buluşturuldu. Çevre bilinci kazanılması amacıyla Bilecik Müftülüğü çevresinde temizlik çalışması yapılarak, çevre düzenlemesine katkı sağlandı.

Etkinliklere katılan öğrenciler, doğayla iç içe olmanın yanı sıra sorumluluk bilinci kazanarak topluma fayda sağlamanın önemini kavradı. Projeye destek veren öğreticiler ve gönüllüler, çocukların gösterdiği özverinin geleceğe umut verdiğini vurguladı.

Yetkililer, küçük yaşta yapılan iyiliklerin büyük farklar oluşturabileceğini belirterek, projeye katkı sunan tüm öğrencilere ve destekçilere teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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