Minik Ressam Ömür Asaf'ın Sergisi

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7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaptığı resimlerle sergi açtı

ORDU - Ordu'da 7 yaşındaki bir çocuk, fizik tedavi görmek için gittiği hastanede resim yeteneği keşfedildi ve yaptığı resimlerle sergi açtı.

Akkuş ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Ömür Asaf Çöp, doğuştan akciğer enfeksiyonu kaptığı ve beyin bacak kaslarını yönetmediği için bir ay önce Ünye Devlet Hastanesi'nde fizik tedaviye başladı. Annesi Sultan Çöp ile birlikte hastanenin dördüncü katında tedavisine devam edilen minik Ömür Asaf'in ressamlık yeteneği keşfedildi. Tedavi sürecince canının sıkılmaya başladığını gören anne Sultan Çöp, oğluna boya ve defterler aldı. Bir süre sonra Ömür Asaf'ın defter ve kağıtlara çizdiği resimler Ünye Devlet Hastanesi yönetiminin dikkatini çekti. Çocuğun yaptığı resimlerle hastanede minik bir sergi açıldı.

"Defterleri boyalamaya başlayınca bir şeyler çizdiğini fark ettik"

Hastane odasında minik Ömür Asaf'a aldıkları defter ve boyalarla resimler çizdiğini fark ettiklerini söyleyen Anne Sultan Çöp, "Ömür Asaf doğuştan akciğer enfeksiyonu kaptığı ve beyin bacak kaslarını yönetmediği için Ünye Devlet Hastanesi'ne bir ay önce fizik tedavisine geldik. Hastane odasında beklerken, Ömür Asaf'ın canı sıkılmaya başladı. Zaman geçirsin diye kendisine boya ve defter aldık. Defterleri boyalamaya başlayınca bir şeyleri resimleştirdiğini fark ettik. Bacaklarının rahatsızlığından dolayı gezmeyi sevmez. Bir ayı geçen tedavi süreci gayet iyi gidiyor. Kat hemşireleri odaya girip çıktıkça Ömür'ün yaptığı resimlerde onların çok hoşuna gitti. Resimlerde çoğaldıkça hemşireler de herkesin görmesini istedikleri için hastanenin aşağısında sergi açtılar" dedi.

"Bu sanatsal çalışmalar özel yetenek ve özel beceridir"

Ömür Asaf'ın sanatsal çalışmalarının özel yetenek ve özel beceri olduğunu söyleyen Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar, "Ömür Asaf hastanemize geleli yaklaşık bir ay oldu. Fakat bir ay gibi sürede çok güzel eserler ortaya koyduğunu öğrendik. Biz de hastane olarak bunu sergileyerek resimlerini hastaneye gelenlerle paylaşalım istedik. Ömür Asaf ve onun gibi kardeşlerimize hastane olarak desteğimiz tamdır. Hastanemizin bu alanında birçok sergiler yapıldı. Bu sanatsal çalışmalar özel yetenek ve özel beceridir" diye konuştu.