Minik Sporsever Konyaspor'la Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Minik Sporsever Konyaspor'la Buluştu

Karatay Belediyesi, bir çocuğun Konyaspor'un antrenmanına katılma isteğini gerçekleştirerek ona unutulmaz bir gün yaşattı. Başkan Hasan Kılca, çocukların hayallerini önemsediklerini ve bu tür etkinlikleri artırmayı sürdüreceklerini belirtti.

09.05.2025 16:13
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- Minik sporseverin talebi yerine getirildi: Konyaspor'la buluştu

KONYA - Konya'nın merkez Karatay ilçe belediyesinin düzenli olarak gerçekleştirdiği "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programları, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini doğrudan iletebildiği, katılımcı belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olmaya devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen son buluşmada, Ulubatlı Hasan mahallesinden küçük yaşta bir çocuğun dile getirdiği Konyaspor'un antrenmanına katılma isteği, örnek bir organizasyonla gerçeğe dönüştü.

Buluşmada söz alan minik bir vatandaş, Konyaspor antrenmanına katılmak istediğini belirtti. Bu talep üzerine harekete geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilgili birimlere talimat vererek çocuğun ve arkadaşlarının futbolcularla buluşmasını sağladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada çocuklar, takımın antrenmanını yakından izleme fırsatı buldu. Futbolcularla tanışan, sohbet eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren minikler, unutulmaz bir gün yaşadı.

"Minik bir kardeşimiz, Konyaspor'un antrenmanına katılmak istediğini söyledi"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Hasan Kılca, "Mahalle buluşmaları bizim için sadece talepleri dinlediğimiz değil, aynı zamanda gönüllere dokunduğumuz çok özel buluşmalar. Orada kurulan her cümle, kimi zaman bir mahallenin ihtiyacını, kimi zaman da bir çocuğun hayalini temsil ediyor. Bu kez de minik bir kardeşimiz, Konyaspor'un antrenmanına katılmak istediğini söyledi. Bu samimi ve içten talebe duyarsız kalamazdık. Hemen gerekli adımları atarak onun ve arkadaşlarının bu hayalini gerçeğe dönüştürdük. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, bizim için yapılan her hizmetin üzerindedir. Onların sporla, sanatla ve kültürle buluştuğu her an bizim için çok kıymetli. Geleceğimiz olan evlatlarımız için bu tarz etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki umut küçük yaşta filizlenir; biz de o umudu büyütmekle yükümlüyüz" dedi.

Konyaspor yönetimi ise bu ziyaretin hem çocuklar hem de takım oyuncuları açısından moral verici olduğunu belirterek, spora ilgi duyan gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Sporsever Konyaspor'la Buluştu - Son Dakika

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