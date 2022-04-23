Minik valinin ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu - Son Dakika
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Minik valinin ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu

23.04.2022 12:11
Minik valinin ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu

Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Mehmet Makas'ın koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Uygar Ata Yatmış'ın ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu.

Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Mehmet Makas'ın koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Uygar Ata Yatmış'ın ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu.

Valilik makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde Vali koltuğuna İrem Belinay Yurttaş, Elif Oğuz, Azra Öztürk ve Uygar Ata Yatmış oturdu.

Valilerin genel istekleri okullarında ki kütüphaneler ve kitaplar üzerine olurken son olarak koltuğa oturan Uygar Ata Yatmış Belediye Başkanını arayarak park olmayan mahallelere park yapılmasını emrederek yetim ve öksüz çocuklara da aksatılmadan bakılmasını istedi. Belediye Başkanı Bekir Aksun ise emrin anlaşıldığını ve gereğinin yapılacağını söyledi. İstek ve talimatlara Vali Makas ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'den de tam destek geldi.

Konuşmaların ardından minik valilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - ERZİNCAN

Minik valinin ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu
Minik valinin ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu
Minik valinin ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu
Minik valinin ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu
Minik valinin ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu
Minik valinin ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Erzincan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik valinin ilk işi Belediye Başkanına talimat vermek oldu - Son Dakika


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