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Bursaspor Taraftarlarının Sevilen İsmi Selçuk Sargın'ın Kızı Zeynep Sargın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursaspor Taraftarlarının Sevilen İsmi Selçuk Sargın'ın Kızı Zeynep Sargın Hayatını Kaybetti

Bursaspor camiasının sevilen isimlerinden Selçuk Sargın'ın NCL hastası olan 10 yaşındaki kızı Zeynep Sargın, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi gören Zeynep'in ölümü Bursaspor camiasını derinden üzdü. Cenazesi yarın Bursa'ya getirilecek ve köy mezarlığında defnedilecek.

Bursaspor Taraftarlarının Sevilen İsmi Selçuk Sargın\'ın Kızı Zeynep Sargın Hayatını Kaybetti
21.01.2024 - 22:01,  Güncelleme: 22:06
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Bursaspor taraftarlarının sevilen ismi Selçuk Sargın'ın tedavi gören NCL hastası 10 yaşındaki kızı Zeynep Sargın hayatını kaybetti.

Bursaspor camiasının sevilen isimlerinden olan Selçuk Sargın'ın kızı Zeynep Sargın, bugün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. NCL hastası olan minik Zeynep'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü öğrenildi. Minik Zeynep'in ölümü Bursaspor camiasını üzdü.

Zeynep Sargın'ın cenazesi, yarın Bursa'ya getirilerek, Demirtaş Seçköy Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursaspor Taraftarlarının Sevilen İsmi Selçuk Sargın'ın Kızı Zeynep Sargın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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